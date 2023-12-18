Спецоперация на Украине 18 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 18 декабря 2023 года.

В России разработали изделие для призыва к пилотам дронов ВСУ сдаваться в плен

В России разработали изделие «Дафни», сообщает «Лента.ру».

Оно призывает украинских пилотов дронов сдаваться в плен. Изобретение способно подменить изображение видеосигнала с боковой камеры FPV-дронов на картинку с надписью «149.200 вызывай Волгу и живи». Специальная частота применяется российскими военными для переговоров о добровольной сдаче противника в плен.

«Дафни» выходит на той же или очень близкой частоте, что и украинские дроны, и начинает самостоятельно транслировать изображение.

МО РФ сообщило о захвате укрепленного опорного пункта ВСУ у Артемовска

Российские бойцы штурмом захватили укрепленный опорный пункт противника, сообщает ТАСС.

Это произошло к северо-западу от Артемовска. В ходе разведывательных действий с воздуха десантники вскрыли систему обороны и основные огневые средства Вооруженных сил Украины.

В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления.

МО РФ показало кадры боевой работы расчетов САУ "Мста-С"

Расчеты российской самоходных артиллерийских установок «Мста-С» уничтожили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Это произошло на краснолиманском направлении. Полученные кадры позволили убедиться в уничтожении вскрытых выявленных объектов противника.