Много погибших: Израиль обстрелял лагерь беженцев в Газе

Израиль обстрелял лагерь беженцев в Газе: много погибших
Не менее 10 человек погибли в результате израильского обстрела лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.
Как сообщает телеканал Al Jazeeraк , люди погибли при израильском обстреле по дому на западе лагеря Нусейрат в центральной части сектора Газа.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысячи человек, пострадали свыше 50 тысяч.
Ранее "СП" писала, что в секторе Газа в результате атаки израильской армии по дому в городе Рафах погиб французский дипломат, сотрудник МИД страны.