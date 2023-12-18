Много погибших: Израиль обстрелял лагерь беженцев в Газе

Не менее 10 человек погибли в результате израильского обстрела лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Как сообщает телеканал Al Jazeeraк , люди погибли при израильском обстреле по дому на западе лагеря Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысячи человек, пострадали свыше 50 тысяч.