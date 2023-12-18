Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета могла поразить США

Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая могла долететь до любой точки Соединенных Штатов. Об этом заявил замминистра обороны Японии Синго Миякэ, передает NHK.

По его словам, пуск был осуществлен по навесной траектории. Если бы ракета была запущена при обычной траектории, дальность ее полета могла бы составить около 15 тысяч километров.