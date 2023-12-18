Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета могла поразить США

Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая могла долететь до любой точки Соединенных Штатов. Об этом заявил замминистра обороны Японии Синго Миякэ, передает NHK.
По его словам, пуск был осуществлен по навесной траектории. Если бы ракета была запущена при обычной траектории, дальность ее полета могла бы составить около 15 тысяч километров.
КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в 08:24 по местному времени (02:24 мск). Снаряд находился в воздухе 73 минуты, а затем упал в воды Японского моря за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила около тысячи километров при максимальной высоте 6 тысяч километров.