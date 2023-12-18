В США объяснили опасность пуска ракеты КНДР

"Соединенные Штаты осуждают пуск баллистической ракеты, осуществленный КНДР 17 декабря. Этот пуск, как и другие пуски баллистических ракет, проведенные Пхеньяном в этом году, является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Он представляет угрозу для соседей КНДР и подрывает региональную безопасность", - отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.