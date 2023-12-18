В США раскрыли финал для Украины в конфликте с Россией

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, к каким итогам может прийти Украина в конфликте с Россией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Экс-советник Пентагона рассказал о возможном финале конфликта на Украине
© РИА Новости

Военный подчеркнул, что «только дурак продолжит разжигать конфликт на Украине». Он раскрыл возможный финал кризиса для Киева и подчеркнул, что ситуация может развиться только в пользу России.

«Единственное, что с этого момента может произойти, — это то, что русские смогут продолжить наступление. Пора начать переговоры», — призвал Макгрегор.

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