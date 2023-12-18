МО РФ сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Получив координаты цели расчеты РСЗО "Ураган" группировки "Центр" выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие расчета произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель. Залповым огнем опорный пункт ВСУ был уничтожен. В ходе выполнения боевой задачи расчеты РСЗО "Ураган", используя различные типы боеприпасов, поражают легко бронированную технику, личный состав и опорные пункты противника, находящуюся как на переднем крае, так и в тылу оборонительных порядков противника", - сообщили в ведомстве.

Как добавили в Минобороны, также использование РЗСО позволяет точечно ликвидировать базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и отрезать резервные подразделения от основных сил. "Хватает одного пристрелочного [выстрела] для того чтобы поразить цель. Бывали случаи, когда первым снарядом попадали в цель и после этого сворачивались. Помогаем пехотинцам продвигаться", - цитируют в ведомстве командира расчета с позывным Киса.

РСЗО "Ураган"