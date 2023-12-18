МО РФ показало боевую работу бомбардировщиков Су-34

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Экипажи бомбардировщиков Су-34 на краснолиманском направлении нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по опорному пункту и скоплению живой силы противника на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносит точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.