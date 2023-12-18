СМИ раскрыли, какого оружия России Киев боится больше всего

Выяснилось, какого оружия России Киев боится больше всего
Американские аналитики уверяют, что каждый вылет российских истребителей МиГ-31 вызывает ужас в Киеве.
«Он показал себя хорошим ударным самолетом, к которому Киев относится крайне серьезно... Каждый раз, когда Миг-31 взлетает с российских баз рядом с Украиной, по всей стране объявляется воздушная тревога», - пишет американский журнал National Interest.
В материале сказано, что опасения у «незалежной» вызывает российская гиперзвуковая ракета «Кинжал», которую несет МиГ-31.
Помимо этого авторы статьи пишут, что данный истребитель все еще остается «мистикой» для Запада. Его считаются одним из самых быстрых военных самолетов в мире, который обладает новейшими средствами управления полетом.