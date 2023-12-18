Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались разрушить Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.
Сальдо раскрыл причину разрушения Каховской ГЭС и объяснил, что перед ВСУ поставили задание разрушить этот объект как транспортный узел. По его словам, украинские военные наносили ракетные удары в одну точку в течение долгого времени. Разрушение плотины ГЭС он назвал «величайшим преступлением», которое нарушило экологическое равновесие.
«И потом уже вместе с выходом воды из Каховского водохранилища были разрушены машинный зал гидроэлектростанции и все те технические объекты, которые обслуживали плотину и Каховское водохранилище», — заключил он.
Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты. Москва и Киев обвинили друг друга в намеренном разрушении плотины. Абрамченко называла ситуацию в Херсонской области экоцидом.