Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались разрушить Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Сальдо раскрыл причину разрушения Каховской ГЭС и объяснил, что перед ВСУ поставили задание разрушить этот объект как транспортный узел. По его словам, украинские военные наносили ракетные удары в одну точку в течение долгого времени. Разрушение плотины ГЭС он назвал «величайшим преступлением», которое нарушило экологическое равновесие.

«И потом уже вместе с выходом воды из Каховского водохранилища были разрушены машинный зал гидроэлектростанции и все те технические объекты, которые обслуживали плотину и Каховское водохранилище», — заключил он.