Стало известно место падения ракеты КНДР
Министерство обороны Японии заявило, что запущенная КНДР ракета уже упала, сообщает NHK со ссылкой на многочисленные правительственные источники.
Это произошло в 9:37 (3:37 мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Высота полета превышала 6 тысяч километров. По предварительным данным, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете.
Ранее японское военное ведомство сообщило, что баллистическая ракета была запущена в 8:24 (2:24 мск) по навесной траектории.
Рамблер: главные новости