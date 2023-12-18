Стало известно место падения ракеты КНДР

Министерство обороны Японии заявило, что запущенная КНДР ракета уже упала, сообщает NHK со ссылкой на многочисленные правительственные источники.

Это произошло в 9:37 (3:37 мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Высота полета превышала 6 тысяч километров. По предварительным данным, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете.