NI: российские истребители МиГ-31 вызывают беспокойство на Украине

Вылеты российских истребителей МиГ-31 вызывают сильное беспокойство на Украине. Об этом сообщает американский журнал National Interest. В статье говорится, что Миг-31 показывает себя "хорошим ударным самолетом", к которому в Киеве относятся "крайне серьезно". "Каждый раз, когда Миг-31 взлетает с российских баз рядом с Украиной, по всей стране объявляется воздушная тревога", — отмечается в публикации. Журналисты отмечают, что причина такого внимания к самолету заключается в российской гиперзвуковой ракете "Кинжал", носителем которой выступает МиГ-31. National Interest указывается, что большая скорость и значительная дальность боеприпаса вынуждают Украину заранее объявлять воздушную тревогу. Обозреватели утверждают, что этот истребитель до сих пор остается "мистикой" для западных стран. Издание подчеркивает, что эта российская машина - одно из самых быстрых военных самолетов в мире, который обладает новейшими средствами управления полетом. До этого американский военный журнал Military Watch Magazine писал, что сверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики МиГ-31 Северного флота России способны нейтрализовать любую угрозу со стороны НАТО.