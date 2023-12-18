В Нигере заявили об угрозе военного вторжения

В Нигере продолжают допускать возможность военного вторжения на свою территорию. В Ниамее нет на этот счет иллюзий. Об этом в интервью РИА Новости рассказал премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн, которого утвердили пришедшие к власти военнослужащие.

«Не нужно питать иллюзий. В любой момент что-то может случиться. Но помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов», - заявил Зейн.

Он предупредил, что в случае нападения на Нигер из вне, страна будет защищаться.

В Нигере 26 июля произошел мятеж. Тогда группа лиц из президентской гвардии объявила, что президент Базум больше не находится у власти. В стране создали Национальный совет спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани для руководства государством.

После этого 19 августа в нигерийской столице Ниамее делегация ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) провела встречу с мятежниками во главе с генералом Абдурахманом Тчиани и с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом.

Во встрече также участвовал и глава правительства мятежников Али Ламин Зейн - собеседник агентства. На встрече не было каких-либо существенных обсуждений, но мятежников призвали восстановить конституционный порядок в Нигере.