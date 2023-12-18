Стало известно о подлете ударных российских БПЛА к Киевской области

В Вооруженных силах Украины предупредили о подлете нескольких групп российских ударных барражирующих боеприпасов.

Как сообщает Телеграм-канал Милитарист, первая группа БПЛА движется движется через Житомирскую область в район Киевской области и далее в западном направлении

Вторая группа продолжает также движение в западном направлении.

В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что в Киевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях сработали сирены воздушной тревоги.