Стало известно о подлете ударных российских БПЛА к Киевской области
В Вооруженных силах Украины предупредили о подлете нескольких групп российских ударных барражирующих боеприпасов.
Как сообщает Телеграм-канал Милитарист, первая группа БПЛА движется движется через Житомирскую область в район Киевской области и далее в западном направлении
Вторая группа продолжает также движение в западном направлении.
В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что в Киевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях сработали сирены воздушной тревоги.
Ранее "СП" писала, что появились новости о ряде взрывов в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщает местное издание Klymenko Time.