В Минобороны РФ сообщили об уничтожении укрепленных позиций ВСУ

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" Западной группировки ВС РФ на краснолиманском направлении уничтожили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

© Минобороны РФ / ТАСС

"Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" на купянском направлении беглым огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные укрепленные позиции противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении вскрытых выявленных объектов ВСУ.

"С пункта управления огнем дивизиона мне приходит цель, я ее обрабатываю, передаю непосредственно командиру орудия, он наводится и отрабатывает. Каждый день происходит боевая работа. Работаем 24 часа в сутки", - сказал командир взвода с позывным Лебедь, которого цитирует Минобороны РФ.

Уточняется, что артиллеристы наводятся и стреляют сразу, как им передают координаты цели. В процессе боевой работы артиллеристы делают небольшие паузы, чтобы проверить, последуют ли ответные удары.