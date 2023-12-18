В России разработали изделие "Дафни", призывающее сдаваться пилотов дронов-камикадзе ВСУ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты разработали инструмент подмены изображения "Дафни", который транслирует картинку с надписью "149.200 вызывай Волгу и живи" и перекрывает ею вид с бортовой камеры для украинских FPV-пилотов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"ЦКБР подготовил целый комплекс мер по обеспечению безопасности работы наших войск на линии боевого соприкосновения. Учитывая аналоговый и открытый характер передаваемого видеосигнала FPV-дронов противника, мы разработали инструмент подмены изображения. "Дафни" выходит на той же или очень близкой частоте, что и дроны противника и транслирует изображение уже сама. "Дафни" транслирует мерцающую картинку с огромной надписью "149.200 вызывай Волгу и живи", которую и видит FPV-пилот противника вместо изображения со своего дрона. В настоящее время изделие проходит испытания", - рассказал Кузякин.

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Специальная частота "149.200 вызывай Волгу" применяется российскими войсками для достижения договоренности с украинскими бойцами о добровольной сдаче в плен. Также глава ЦКБР заявил, что применение "Дафни" способствует нейтрализации дронов противника. "Изображение с "Дафни" куда мощнее, чем изображение с дрона. Таким образом, противник, как минимум, видит два наложенных изображения или вообще только одно, что транслирует "Дафни". Все это и эффект мерцания серьезно усложняют возможность маневра и прицеливания, которые крайне необходимы FPV-пилоту. Потеря визуального контроля даже на несколько секунд приводит к потере аппарата и его падению", - подчеркнул Кузякин.

Специалист также сообщил, что ЦКБР ведет работу над модернизацией изделия. "Это уже вторая версия "Дафни" и ЦКБР продолжит работать над средствами подавления FPV-расчетов противника. Сейчас готовится третья версия, которая будет осуществлять пеленг и сможет быть расположена на БПЛА-ретрансляторе для обеспечения большей дальности покрытия", - сказал он, добавив, что один опытный и обеспеченный дронами боевой FPV-расчет противника "может сорвать ротацию российских войск на передовой, затруднить маневры по линиям обеспечения или устроить настоящую охоту за техникой".

Слабая оснащенность ВСУ

Современные FPV-дроны, которые использует противник, передают картинку с бортовой камеры в виде обычного аналогового видеосигнала. "Если бы у условной бабушки был обычный ламповый телевизор, который может принимать диапазоны частот выше гигагерца, она бы спокойно смогла наблюдать изображение с дрона противника, окажись она с этим телевизором в районе боевых действий", - отметил глава ЦКБР.

Специалист подчеркнул, что причина применения открытого радиоканала передачи видео связана с тотальным финансовым и техническим голодом ВСУ и невозможностью реализовать нормальные шифрованные средства передачи видеосигнала. "Противник вынужден работать с открытыми радиоканалами ввиду совокупности факторов, главные из которых недофинансирование и относительно слабая техническая оснащенность. Тем не менее производство и применение FPV-дронов поставлены у врага на поток", - сказал Кузякин.