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Польский политик Петр Кульпа заявил, что попытки украинских властей вмешиваться во внутренние дела стран Запада приведут к снижению поддержки Киева. Об этом он сообщил в интервью журналисту Евгению Плинскому, опубликованном на YouTube.

По словам эксперта, Польше и Украине следует ожидать от США дружеских отношений вне зависимости от того, кто является президентом страны. «И мы не должны влезать, вмешиваться в эту войну, потому что их конфликт для них намного важнее, чем любые отношения с Польшей, Украиной или любой другой страной», — призвал он.

Кульпа добавил, что наблюдает у Украины попытки вмешательства в войну между правящей партией PiS и оппозиционной коалицией. Однако Киев потеряет западную поддержку из-за подобных действий, предупредил он.