В США заявили о заканчивающихся у Украины танках, военных и снарядах

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются военные, танки и снаряды после неудачного контрнаступления. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Россия свела на нет наступательный потенциал противника и начала теснить его.

«У Украины заканчиваются люди, танки, ракеты для ПВО. У нее на исходе артиллерийские снаряды», — сказал Дэвис, добавив, что продолжать боевые действия в рядах ВСУ просто некому.