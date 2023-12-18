Американский разведчик привел цифры потерь ВСУ
Армия Украины теряет на поле боя до 90 процентов мобилизованных, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего разведчика ВС Соединенных Штатов Скотта Риттера.
По его словам, это происходит из-за некомпетентности Киева.
«Что же, 80-90 процентов от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены. Я ничего не выдумываю, это данные военного комиссара Полтавы. То есть, от 80 до 90 процентов вероятности, что ты не вернешься», — сказал он.
Эксперт указал, что все в Североатлантическом альянсе виноваты в гибели огромного количества украинцев. Из-за этого руководство вооруженных сил США нужно уволить за некомпетентность.
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