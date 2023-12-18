Американский разведчик привел цифры потерь ВСУ

«Что же, 80-90 процентов от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены. Я ничего не выдумываю, это данные военного комиссара Полтавы. То есть, от 80 до 90 процентов вероятности, что ты не вернешься», — сказал он.