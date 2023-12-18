Полковник Макгрегор: США вынудили Россию начать СВО

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о том, что США вынудили Россию начать специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Полковник Макгрегор: США вынудили Россию начать СВО
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«Для русских нет никакой стратегической выгоды в продвижении вглубь Украины или угрозе Восточной Европе, это абсурд. У них никогда не было таких намерений. Мы вынудили русских вмешаться, они вмешались», — отметил Макгрегор.

Полковник напомни, что еще в начале конфликта в 2022 году Россия и Украина почти достигли мирного урегулирования, но США остановили главу киевского режима Владимира Зеленского, пишет ОСН.

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Как сообщалось ранее, Макгрегор заявил о том, что без помощи США Украина сможет сопротивляться России не больше месяца.

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