Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о том, что США вынудили Россию начать специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Для русских нет никакой стратегической выгоды в продвижении вглубь Украины или угрозе Восточной Европе, это абсурд. У них никогда не было таких намерений. Мы вынудили русских вмешаться, они вмешались», — отметил Макгрегор.

Полковник напомни, что еще в начале конфликта в 2022 году Россия и Украина почти достигли мирного урегулирования, но США остановили главу киевского режима Владимира Зеленского, пишет ОСН.