Стало известно об атаке Израиля на Дамаск

Израиль атаковал окрестности сирийской столицы Дамаска. Об этом сообщил сирийский государственный телеканал Al Akhbar.

Стало известно об атаке Израиля на Дамаск
© РИА Новости

В сообщении телеканала отмечается, что «Израиль совершил агрессию на окрестности Дамаска». Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают атаку.

В ночь на субботу, 2 декабря истребители F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам близ Дамаска. Удары наносились с 01:33 до 01:39 по московскому времени. Большинство снарядов были сбиты российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) и системой противовоздушной обороны (ПВО).

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