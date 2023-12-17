В кабинете главкома ВСУ Залужного нашли «прослушку»

В кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нашли «прослушку». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».
Источник в военных украинских кругах сообщил изданию, что прослушивающие устройства были обнаружены в воскресенье при подготовке помещения к работе.
Какого рода были прослушивающие устройства, не сообщается, известно, что они оказались неизвестного ранее типа. Они изготовлены из элементов неустановленного образца, поэтому найти того, кто его оставил, пока невозможно.
Кто и зачем прослушивал Залужного — тоже неизвестно.
С осени украинские, а затем и западные СМИ стали регулярно сообщать о противоречиях и об ухудшении отношений между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил ранее, что на Западе рассматривают кандидатуру Залужного как альтернативу нынешнему президенту на следующих выборах.
Опросы общественного мнения на Украине свидетельствуют, что гипотетическая партия главкома ВСУ победила бы на парламентских выборах, если бы они состоялись сейчас.