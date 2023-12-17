В кабинете главкома ВСУ Залужного нашли «прослушку»

В кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нашли «прослушку». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

Источник в военных украинских кругах сообщил изданию, что прослушивающие устройства были обнаружены в воскресенье при подготовке помещения к работе.

Какого рода были прослушивающие устройства, не сообщается, известно, что они оказались неизвестного ранее типа. Они изготовлены из элементов неустановленного образца, поэтому найти того, кто его оставил, пока невозможно.

Кто и зачем прослушивал Залужного — тоже неизвестно.

С осени украинские, а затем и западные СМИ стали регулярно сообщать о противоречиях и об ухудшении отношений между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил ранее, что на Западе рассматривают кандидатуру Залужного как альтернативу нынешнему президенту на следующих выборах.