Военный потенциал Украины, несмотря на поддержку Запада, постоянно снижается, как и шансы на достижение желанных результатов на возможных мирных переговорах с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook. "Военные возможности Украины, несмотря на гигантские поставки оружия с Запада, постоянно уменьшаются и с ними уменьшаются шансы Украины на достижение желанных результатов на возможных переговорах", — сказал Фицо. С начала СВО, отметил политик, было две попытки прийти к миру. Однако их сорвали западные лидеры, надеявшиеся поставить Россию на колени, подчеркнул Фицо. "Они надеялись, что украинские солдаты с западным оружием и деньгами им принесут эту добычу", — сказал премьер. До этого сенатор США Томми Тубервилл признался, что с самого начала спецоперации не верил в победу Украины. 15 декабря в постпредстве РФ при ООН рассказали, что поставки Киеву вооружения не повлияют на выполнение целей спецоперации.