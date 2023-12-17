Стало известно о планах по перемирию на Ближнем Востоке

Израиль и палестинское движение ХАМАС готовы возобновить перемирие на территории сектора Газа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта. При этом разногласия между сторонами остаются по поводу деталей сделки.

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При этом источники агентства отмечают, что Израиль согласился с тем, что ХАМАС составит список пленных, а также запросил график их освобождения. Это позволит рассчитать время и продолжительность возможного прекращения огня. ЦАХАЛ тем не менее отказывается отводить свои вооруженные силы.

Ранее член политбюро палестинского движения Халил аль-Хайя заявил, что ХАМАС возобновит переговоры о заложниках лишь тогда, когда ЦАХАЛ выведет свои войска из сектора Газа. По его словам, ХАМАС хочет полного прекращения агрессии. Главная цель движения — «остановить эту безумную войну». Член политбюро также рассказал о недостатке гуманитарной помощи для населения осажденной Газы. По его словам, жители нуждаются в сотнях грузовиков, а не в десятках.