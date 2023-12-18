В кабинете помощника Залужного нашли прослушивающие «жучки»

Личный помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Константин Бушуев также находился «под колпаком». По данным украинских СМИ, в его кабинете тоже имелась «прослушка».

Напомним, что накануне СБУ обнаружила «жучки» в офисе Залужного - «в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы». Кто именно и с какой целью прослушивал военное руководство страны, неизвестно, чтобы разобраться в шпионской истории, в Киеве возбудили уголовное дело по ст. 359 ч. 2 УК Украины по факту незаконного использования специальных техсредств получения информации.