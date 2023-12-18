В кабинете помощника Залужного нашли прослушивающие «жучки»
Личный помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Константин Бушуев также находился «под колпаком». По данным украинских СМИ, в его кабинете тоже имелась «прослушка».
«Прослушивающие устройства обнаружены и в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева», - приводит информацию ТАСС.
Напомним, что накануне СБУ обнаружила «жучки» в офисе Залужного - «в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы». Кто именно и с какой целью прослушивал военное руководство страны, неизвестно, чтобы разобраться в шпионской истории, в Киеве возбудили уголовное дело по ст. 359 ч. 2 УК Украины по факту незаконного использования специальных техсредств получения информации.
Ранее сообщалось о сложных отношениях Зеленского и Залужного из-за напряженной ситуации в зоне СВО.