В ЛНР предотвратили атаку беспилотников ВСУ на объекты инфраструктуры

Российские военные отбили ряд атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты инфраструктуры в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в военной комендатуре ЛНР, пишет ТАСС.

Как уточнили военные, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ предотвратили атаки беспилотников.

«ВСУ пытались перегрузить наши средства РЭБ комбинированным ударом, используя беспилотники самолетного типа иностранного производства», — подчеркнули они. Пострадавших и разрушений нет.