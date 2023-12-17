На Украине признали нулевую эффективность насильно мобилизованных

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал почти нулевую эффективность насильно мобилизованных граждан. Его слова приводит «Страна.ua».
Глава ГУР заявил, что все граждане, которые хотели вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), сделали это в первые полгода спецоперации. По его словам, хорошего ответа на вопрос о том, кого сейчас призывают, не будет. «Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, КПД их будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время», — подчеркнул Буданов.
Кроме того, он счел, что большинство украинцев так и не ощутили себя гражданами страны, несмотря на их громкие лозунги о патриотизме. «Все болеют за Украину, но все бегут», — добавил руководитель ГУР.
Ранее сообщалось, что Буданов заявил о невозможности отказаться от мобилизации на Украине. По его словам, рекрутинг не может покрыть потребностей в численности украинских военнослужащих.