На Украине признали нулевую эффективность насильно мобилизованных

Глава ГУР заявил, что все граждане, которые хотели вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), сделали это в первые полгода спецоперации. По его словам, хорошего ответа на вопрос о том, кого сейчас призывают, не будет. «Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, КПД их будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время», — подчеркнул Буданов.