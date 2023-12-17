Буданов: эффективность от принудительно мобилизованных в ВСУ нулевая

«Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, то КПД их будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время», — сказал он, видео с его выступлением опубликовала «СТРАНА.ua».