Западная техника ВСУ застряла в грязи и попала на видео

Колонна западной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) застряла в грязи и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал «RT на русском».

На размещенном в сети ролике военные пытаются откопать машины из трясины лопатами. Источник не уточняет, где именно снято видео, и отмечает, что оно расходится по социальным сетям.

Из-за распутицы украинская колесная техника оказалась практически обездвижена. ВСУ приходилось совершать ротацию до серой зоны, а дальше идти пешком, добавляет издание.