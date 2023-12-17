Стало известно о планах Пентагона объявить о начале спецоперации

Специальная военная операция США будет называться «Хранитель благополучия» (Prosperity Guardian). Ее декларируемая цель — «противодействие угрозам со стороны хуситов в Красном море». Об этом сообщает издание The War Zone со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

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По данным источника, о начале операции объявит на следующей неделе министр обороны США Ллойд Остин. Это произойдет во время его ближневосточного турне.

Операция будет направлена «на международную морскую безопасность и усилия по наращиванию потенциала в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе».

При этом источник не смог сказать, сколько стран будет задействовано, и какие именно миссии будут выполняться, помимо патрулирования Красного моря.

Накануне военные корабли США и Британии сбили беспилотники, запущенные йеменскими хуситами. Инцидент ознаменовал «эскалацию атак на суда в Красном море».

Американский эсминец Carney сбил 14 БПЛА, угрожавших ему и торговым судам, а британский эсминец Diamond – один. Атака длилась 45 минут и произошла вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.