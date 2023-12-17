КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

В ноябре КНДР вывела спутник «Маллигён-1» на орбиту. Постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что запуск разведывательного аппарата был спровоцирован дестабилизацией ситуации в регионе, которая создаётся безрассудными действиями США и их сторонников.