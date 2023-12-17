В Киеве заявили о подготовке трех линий фортификационных сооружений

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Украина понимает, что ввиду проблем с получением помощи со стороны западных стран придется перейти к обороне, и выстраивает три линии фортификационных сооружений. Об этом заявила депутат Верховной рады Александра Устинова.

"Если не будет оружия, мы уже готовимся. Как вы видите, мы уже сейчас готовим фортификационные укрепления в три линии, понимая, что, возможно, нам придется, особенно зимой, переходить к оборонительной войне, а не идти в наступление, как было до этого. И мы прекрасно понимаем, что, даже если будут выделены деньги, в мире заканчиваются боеприпасы", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

По словам депутата, США и Европа вместе не способны изготовить количество боеприпасов, необходимое для того, чтобы превзойти Россию.

Накануне командующий группировкой войск "Север" Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что в северной части страны на отдельных участках оборудуют две линии обороны. Он также разместил видеозапись процесса установки противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона".