На Украине утвердили стратегию военного образования с целью полной совместимости с НАТО

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле этого года получила заверения, что будет принята, "когда для этого будут выполнены необходимые условия". Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил 28 ноября, что в свое время Украина будет принята в Североатлантический альянс, но не уточнил, когда это может произойти. 13 декабря президент США Джо Байден, выступая на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет рассмотрен только после ее возможной победы в конфликте, "когда все союзники дадут согласие и будут выполнены условия".