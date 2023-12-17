В секторе Газа обнаружили тоннели ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в ХАМАС у школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.

«Возле школы БАПОР были обнаружены три шахты террористических тоннелей», — сказано в сообщении армии.

Кроме того, во время еще одного инцидента военнослужащие ЦАХАЛ разрушили склад оружия, расположенный в доме боевика ХАМАС. Это был важный центр вооружения ячеек ХАМАС в районе Шеджайя, добавили в ЦАХАЛ.

Помимо этого, военные нашли тоннель длиной более 15 метров, из которого ХАМАС до этого осуществлял нападения на войска, и уничтожили его с помощью самолета ВВС Израиля.