Гладков сообщил о стрелковом бое с украинскими военными в районе села

Глава Белгородской области сообщил о стрелковом бое с украинскими военными в районе села
Украинские войска обстреливают село Теребрено в Белгородской области, идет стрелковый бой.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах.