Глава Белгородской области сообщил о стрелковом бое с украинскими военными в районе села

Украинские войска обстреливают село Теребрено в Белгородской области, идет стрелковый бой.

Гладков сообщил о стрелковом бое с украинскими военными в районе села
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Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле", - написал он в своем Telegram-канале.

Херсонский губернатор утверждает, что наемников на стороне ВСУ стало меньше

По его словам, есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах.

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Вячеслав Гладков