Эстония подписала новое военное соглашение с США
Эстония и США подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве на 2024-2028 годы. Об этом сообщила 17 декабря пресс-служба эстонского военного ведомства, передает РИА Новости.
Документ подписали в Вашингтоне вице-канцлер минобороны Эстонии Туули Дунетон и помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Валландер.
Дунетон заявила, что документ подтвердил «крепкие союзнические отношения» Таллина и Вашингтона.
Обновленное соглашение включает военное присутствие США в Эстонии, сотрудничество в киберзащите, совместные закупки вооружения. Также стороны будут вместе проводить военные маневры и развивать необходимую инфраструктуру для приема натовских подразделений.
Кроме того, по словам Дунетон, Эстония и США намерены сотрудничать с Пентагоном «в обучении, оснащении, консультировании и оказании помощи» украинским вооруженным формированиям.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала ЕС увеличить инвестиции в военную сферу.