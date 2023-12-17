Эстония подписала новое военное соглашение с США

Эстония и США подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве на 2024-2028 годы. Об этом сообщила 17 декабря пресс-служба эстонского военного ведомства, передает РИА Новости.

Документ подписали в Вашингтоне вице-канцлер минобороны Эстонии Туули Дунетон и помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Валландер.

Дунетон заявила, что документ подтвердил «крепкие союзнические отношения» Таллина и Вашингтона.

Обновленное соглашение включает военное присутствие США в Эстонии, сотрудничество в киберзащите, совместные закупки вооружения. Также стороны будут вместе проводить военные маневры и развивать необходимую инфраструктуру для приема натовских подразделений.

Кроме того, по словам Дунетон, Эстония и США намерены сотрудничать с Пентагоном «в обучении, оснащении, консультировании и оказании помощи» украинским вооруженным формированиям.