Вооруженные силы Украины полностью перешли в оборону в начале зимы, а российские военные, наоборот, усиливают давление по всей линии фронта в зоне спецоперации, заявил обозреватель чешского издания iDNES Адам Гаек. По его словам, продвижение ВС РФ зафиксировано под Авдеевкой, Артемовском и на юго-западе от Донецка, а для ВСУ складывается катастрофическая ситуация. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

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Автор материала подчеркнул, что российские силы освободили Марьинку и теперь им открыт путь на Угледар и Курахово. Гаек также добавил, что ВС РФ постепенно продвигаются под Артемовском, а украинские войска потеряли там уже значительную часть территории, которую они заняли в ходе летнего контрнаступления.

Чешский обозреватель отметил, что украинской армии становится труднее удерживать плацдарм на левом берегу Днепра около села Крынки. Гаек уверен, что ВСУ ждет очень тяжелая зима.