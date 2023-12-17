Машина с ранеными увернулась от дрона ВСУ футбольным приемом

Опубликовано видео виртуозного ухода от FPV-дрона ВСУ в исполнении водителя эвакуационной машины.

"Видео просто эпичное", - отметил опубликовавший его канал WarGonzo.

Водителю эвакуационной машины, следовавшей в тыл с ранеными бойцами, сообщили о работе на пути его следования вражеской "птички". Вскоре он сам услышал характерное жужжание квадрокоптера, скомандовал пассажирам открыть все окна, соблюдать тишину и держаться за что-нибудь, а сам стал набирать максимальную скорость.

Когда по звуку стала понятно, что дрон пикирует на машину, водитель ударил по тормозам, а потом снова дал газ. Перед автомобилем произошел взрыв, из пламени которого - в лучших традициях Голливуда, - рванул вперед невредимый автомобиль.

Так нападающий в футболе обманывает защитника, резко останавливаясь, отчего не готовый к этому оппонент проскакивает вперед.