На Украине начали вручать повестки в торговых центрах

«В Днепре сотрудники ТЦК зашли в ТРЦ для раздачи повесток», — говорится в подписи к снимку.

Как отмечает ТАСС, в последнее время украинские СМИ регулярно сообщают о рейдах сотрудников военкоматов не только на улицах городов, но и в ресторанах и тренажерных залах. По данным журналистов, участились случаи отказов мужчин от посещения спортивных клубов.