МО РФ сообщило об отражении четырех атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки ВС РФ на купянском направлении отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский, его заявление размещено в телеграм-канале Минобороны РФ.

"В ходе ведения активной обороны отражено четыре контратаки штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных бригад на направлении Ольшана. Противник отошел в юго-западном направлении", - сказал Зыбинский.