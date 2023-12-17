Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сравнил мобилизационные мероприятия на Украине с действиями нацистского режима в Германии, отметив, что граждан гонят на фронт против их воли. Такое мнение политик высказал в интервью РИА Новости. "Все больше и больше в последнее время украинских военных, которых под дулом автомата загоняют в армию. Бесчеловечное отношение к украинским гражданам напоминает нацизм, который Гитлером был навязан в Германии", — сказал Сальдо. Глава региона напомнил, что украинские власти отлавливают людей на дискотеках и в спортзалах, чтобы вручить повестку в военкомат. Он также рассказал о случае, когда сотрудники военкомата пришли к священнику из-за того, что тот "когда-то не покрестил чьего-то родственника". В такой обстановке, говорит Сальдо, будущее ВСУ на фронте не имеет перспективы. До этого украинский военкор Андрей Цаплиенко рассказал, что ВСУ оказались сильно истощены после неудачного контрнаступления.