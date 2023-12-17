Выяснились подробности об оставившем последнюю просьбу на стене в Марьинке бойце

«Либо они, либо мы. Если никто не будет защищать, [враги] уже здесь будут», — сказал боец.

В ночь на 17 декабря стало известно, что во время зачистки Марьинки в Донецкой народной республики (ДНР) на стене одного из домой обнаружили последнюю просьбу российского бойца. Роман Рудаков из Батайска попросил тех, кто его найдет, позаботиться о его матери, сестре и брате. Рядом с посланием находилось девять тел. По информации военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Лишившиеся связи бойцы держали оборону до последнего патрона.