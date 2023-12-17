Комбриг ВСУ Яцычин: Французские САУ CAESAR не подходят для конфликта на Украине
Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, которые используют украинские военные, не подходят для данного конфликта. Об этом заявил командир бригады ВСУ Ян Яцычин в интервью Monde.
Он заявил репортеру, что французское орудие стреляет очень быстро и с высокой точностью. При этом Яцычин признался, что сам использует CAESAR очень редко, потому что эти САУ слишком хрупкие и плохо приспособлены к реалиям конфликта.
Украинский офицер пожаловался на слишком большие размеры САУ CAESAR. Он пояснил: если вывести эту гаубицу на открытое пространство для стрельбы, то уже через несколько минут она станет мишенью для встречного батарейного огня, передает РИА Новости.
Яцычин также рассказал, что эти установки очень восприимчивы к грязи. По его словам, операторы CAESAR похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, "они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать ее".