На Украине могут в скором времени начаться гражданские войны, о чем сигнализирует подрыв гранат в сельсовете в Закарпатье. Об этом на своем YouTube-канале предупредил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. 15 декабря сообщалось, что депутат сельсовета села Керецки Сергей Батрин поругался с коллегами, ушел с заседания, вернулся с тремя гранатами и взорвал их. Пострадали по меньшей мере 26 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии, один не выжил. Самого Батрина с ранениями отвезли в больницу. В тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала произошедшее как теракт и возбудила уголовное дело. Соскин считает, что таких случаев будет больше. "Будет противоборство, оно уже начинается. Будут подрывать квартиры, дома военкомов", — пояснил он. Экс-советник добавил, что неудачи на фронте и психологические травмы вернувшихся ветеранов приведут к вооруженным конфликтам в обществе. В то же время конфликты на границах Украины с Польшей и Венгрией могут дойти до критической точки. Эксперт также раскритиковал кадровую политику нынешних властей страны, которая может привести к полному разрушению республики уже в 2024 году. Он пояснил, что Владимир Зеленский намеренно окружает себя некомпетентными людьми, потому что сам не имеет опыта управленца.