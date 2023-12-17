Спецоперация на Украине 17 декабря: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 декабря 2023 года.
Шесть пограничников ВСУ сдались в плен на границе с Россией
Шесть пограничников из состава Вооруженных сил Украины сдались в плен на границе с Россией. Об этом сообщил Курский губернатор Роман Старовойт, передает «Лента.ру».
Он не сообщил подробностей инцидента, однако призвал солдат Украины при необходимости сдаваться в плен, чтобы остаться в живых. Министерство обороны (МО) России в настоящий момент никак не прокомментировало эту информацию.
В ЛНР в результате атаки со стороны ВСУ пострадали три человека
Три человека получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины в Лисичанске ЛНР. Об этом сообщила администрация города, пишет ТАСС.
«Все живы и направлены в стационар города», — отмечают местные власти. Они не уточнили характер атаки в целях безопасности.
В Горловке детский сад и котельная получили повреждения при обстреле
Вооруженные силы Украины нанесли повреждения детскому саду и котельной при обстреле Горловки в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.
По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), войска Украины атаковали Никитовский район Горловки в 18.50 и 19.10, применив шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Информации о пострадавших пока не приводится.