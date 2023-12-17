Спецоперация на Украине 17 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 декабря 2023 года.

Шесть пограничников ВСУ сдались в плен на границе с Россией

Шесть пограничников из состава Вооруженных сил Украины сдались в плен на границе с Россией. Об этом сообщил Курский губернатор Роман Старовойт, передает «Лента.ру».

Он не сообщил подробностей инцидента, однако призвал солдат Украины при необходимости сдаваться в плен, чтобы остаться в живых. Министерство обороны (МО) России в настоящий момент никак не прокомментировало эту информацию.

В ЛНР в результате атаки со стороны ВСУ пострадали три человека

Три человека получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины в Лисичанске ЛНР. Об этом сообщила администрация города, пишет ТАСС.

«Все живы и направлены в стационар города», — отмечают местные власти. Они не уточнили характер атаки в целях безопасности.

В Горловке детский сад и котельная получили повреждения при обстреле

Вооруженные силы Украины нанесли повреждения детскому саду и котельной при обстреле Горловки в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.