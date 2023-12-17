За минувшие сутки ВС России поразили позиции ВСУ, расположенные в ряде населенных пунктов на Донецком направлении. В итоге противник понес большие потери.

«На Донецком направлении подразделения южной группировки войск... нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Богдановка, Артемовское, Раздоловка, Красное, Андреевка и Марьинка», - цитирует РИА Новости начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева.

Помимо этого наши военнослужащие отразили атаки украинских штурмовиков в районах Клещеевки и Победы. В итоге на Донецком направлении полегло до 290 солдат Зеленского. Также противник потерял один танк, две боевые машины пехоты, пикап и миномет 120-го калибра.

Ранее "Свободная Пресса" писала , что за минувшую неделю подразделения тульского гвардейского соединения ВДВ России захватили целую сеть опорных пунктов ВСУ к северу от Артемовска.