Минобороны:  ВС РФ нанесли поражение штурмовой группе бригады "Азов"

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук заявил, что подразделение российских войск в районе Серебрянского лесничества нанесли поражение штурмовой группе бригады "Азов". Об этом сообщает ТАСС. По его словам, подразделения группировки продолжают выполнять боевые задачи на краснолиманском направлении.

МО РФ сообщило о нанесении поражения штурмовой группе бригады "Азов"
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Он подчеркнул, что при поддержке артиллерийских расчетов "Центр" нанес поражение штурмовой группе 12-й бригады специального назначения "Азов". Савчук добавил, что они нанесли поражение по трем опорным пунктам. До этого Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении бронемобиля с офицерами ВСУ на Купянском направлении.

По данным ведомства, операцию провели разведчики группировки войск "Запад" из расчета 120-миллиметрового миномета "Сани". Вначале они получили информацию о прибытии командного состава части ВСУ на передовую, а затем зафиксировали бронемобиль с помощью дронов и уничтожили его с помощью корректировщика.

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