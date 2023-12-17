МО РФ сообщило о нанесении поражения штурмовой группе бригады "Азов"

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук заявил, что подразделение российских войск в районе Серебрянского лесничества нанесли поражение штурмовой группе бригады "Азов". Об этом сообщает ТАСС. По его словам, подразделения группировки продолжают выполнять боевые задачи на краснолиманском направлении.
Он подчеркнул, что при поддержке артиллерийских расчетов "Центр" нанес поражение штурмовой группе 12-й бригады специального назначения "Азов". Савчук добавил, что они нанесли поражение по трем опорным пунктам. До этого Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении бронемобиля с офицерами ВСУ на Купянском направлении.
По данным ведомства, операцию провели разведчики группировки войск "Запад" из расчета 120-миллиметрового миномета "Сани". Вначале они получили информацию о прибытии командного состава части ВСУ на передовую, а затем зафиксировали бронемобиль с помощью дронов и уничтожили его с помощью корректировщика.