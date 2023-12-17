МО РФ сообщило о нанесении поражения штурмовой группе бригады "Азов"

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук заявил, что подразделение российских войск в районе Серебрянского лесничества нанесли поражение штурмовой группе бригады "Азов". Об этом сообщает ТАСС. По его словам, подразделения группировки продолжают выполнять боевые задачи на краснолиманском направлении.

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Он подчеркнул, что при поддержке артиллерийских расчетов "Центр" нанес поражение штурмовой группе 12-й бригады специального назначения "Азов". Савчук добавил, что они нанесли поражение по трем опорным пунктам. До этого Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении бронемобиля с офицерами ВСУ на Купянском направлении.