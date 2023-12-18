Систему ударных БПЛА с возможностью подзарядки в полете разработали в России

В Петербурге разработали и запатентовали систему боевых беспилотных летательных аппаратов с возможностью подзарядки в полете. Их будут применять для охраны территорий и поражения воздушных и наземных целей.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на описание изобретения к патенту, которое разработали специалисты Петербургского государственного университета путей сообщения. Его задача - увеличить время работы боевых беспилотников за счет использования индукционного или беспроводного способа передачи электрической энергии.

В документе отмечается, что каждый беспилотный летательный аппарат кроме основных платформ, станций, устройств оснащен средствами поражения и электрическими обмотками на лопастях винта, связанными с источниками электропитания. Боевые беспилотники выполнены с возможностью взаимодействия с беспилотниками-заправщиками, в нижней части корпусов которых закреплен источник магнитного поля или электрическая катушка с обмоткой, соединенной с источником питания.