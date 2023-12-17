МО РФ: группировка "Запад" ликвидировала позиции ВСУ на Купянском направлении

Группировка войск "Запад" выявила и уничтожила позиции ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
"Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии выявили скопление живой силы ВСУ", - уточнили в ведомстве.
Разведчики передали данные скоплении живой силы противника артиллеристам. Всего нескольких минут потребовалось для нанесения мощного удара.
Его корректировали беспилотники. Накануне Российские бомбардировщики совершили пятичасовой полет над Балтийским морем. В конце ноября российские Воздушно-космические силы (ВСК) получили новую партию самолетов-истребителей. Многофункциональные Су-35С прошли наземные и летные испытания в различных рабочих режимах и долетели с аэродрома завода к месту несения службы.
До этого Минобороны получило партию бомбардировщиков Су-34. Самолеты этой модели составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации, так как обладают широким спектром боевых возможностей.