Группировка войск "Запад" выявила и уничтожила позиции ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

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"Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии выявили скопление живой силы ВСУ", - уточнили в ведомстве.

Разведчики передали данные скоплении живой силы противника артиллеристам. Всего нескольких минут потребовалось для нанесения мощного удара.

Его корректировали беспилотники. Накануне Российские бомбардировщики совершили пятичасовой полет над Балтийским морем. В конце ноября российские Воздушно-космические силы (ВСК) получили новую партию самолетов-истребителей. Многофункциональные Су-35С прошли наземные и летные испытания в различных рабочих режимах и долетели с аэродрома завода к месту несения службы.