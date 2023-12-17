Генерал ВСУ сделал шокирующее признание об армии России

Россия ведет грамотное формирование новых подразделений и превосходит Украину по качеству подготовки частей. Такое заявление сделал генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос в эфире Пятого канала, передает РИА Новости.

Он указал, что Россия активно организовала обучение и формирование новых частей и подразделений «в глубоком тылу». Военнослужащие проходят качественную подготовку, что обеспечивает российской стороне преимущество над противником.

«У них есть, из чего лепить. За счет правильной организации подготовки, правильного использования того оружия, которое они наращивают, они достигают определенных успехов», — считает Кривонос.

Генерал в отставке обратил внимание на то, что армия РФ также успешно применяет FPV-дроны. Они нарастили использование этого оружия по всей линии соприкосновения почти вдвое, что несомненно дало свой результат.

Военный также отметил, что российские солдаты мотивированы сражаться не только морально, но и финансово, чего не скажешь о военных на Украине.