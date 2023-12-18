На Украине не исключают, что может потребоваться мобилизация женщин

Ситуация на Украине может ухудшиться настолько, что потребуется мобилизация женщин. Такое мнение высказала депутат Верховной рады от партии "Голос" Инна Совсун.

На Украине допустили мобилизацию женщин
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"Будут непопулярные решения. Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны, - цитирует депутата агентство УНИАН. - Должно быть заявление - друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин".

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При этом, отметила Совсун, необходимо определиться с категориями женщин, подлежащих мобилизации, и другими вопросами организации и обеспечения этих мероприятий.

Ранее депутат пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила о подготовке законопроекта об уравнивании мужчин и женщин в вопросах военного учета и службы, что позволит мобилизовать женщин на тыловые должности, причем не только связанные с медицинскими профессиями. Кроме того, по ее словам, законодатели планируют ввести обязательную базовую общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет - она будет включать как основы тактики и медицины, так и навыки обращения с оружием и работу с дронами.

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1 октября на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Их обязали встать на учет в срок до 31 декабря 2026 года, остальные могут сделать это по собственному желанию. При этом специальность считается подлежащей учету как на основании фактического места работы, так и на основании полученного диплома. Как разъясняли юристы изданию "Страна", даже если женщина окончила медицинское училище 20 лет назад и не работала по специальности, она обязана встать на учет. Уже с января 2023 года образовательные учреждения в сфере медицины и фармацевтики за два месяца до выдачи дипломов передают списки выпускниц в военкоматы. Украинские власти заверяли, что постановка женщин на воинский учет не означает их мобилизацию.

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